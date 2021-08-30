Економіст Кушнірук: Антимонопольний комітет має перевірити виробників соняшникової олії на наявність картельних змов

Таку позицію висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Ціни на соняшникову олію зростають, бо вони дуже суттєво зросли на світових ринках. Відповідно, будь-який виробник сировинного товару буде дивитися, що йому вигідніше — постачати олію за межами України, чи в Україні”, — сказав Кушнірук.

Водночас він звернув увагу на різницю в ціні на олію в Україні і деяких європейських державах.

“Питання внутрішньої ціни — це питання, у першу чергу, перевірки з боку Антимонопольного комітету наявності факту картельних змов. Жодного логічного пояснення такій невідповідності ціни на соняшникову олію в Україні та в Німеччині чи Польщі немає. Це доволі абсурдна ситуація”, — переконаний економіст.