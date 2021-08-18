Восени ціни на олію продовжать повільно зростати, — економіст Пендзин
В Україні ціни на олію восени продовжать зростати, але не такими швидкими темпами
Таку позицію висловив Олег Пендзин, виконавчий директор громадської спілки “Економічний дискусійний клуб”, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Ми з вами чекаємо хорошого врожаю аграрної продукції цього року. Але ми напряму залежні від динаміки цін на світовому ринку. А там далеко не такий добрий варіант. На сьогоднішній момент в європейських країнах є ознаки того, що врожай буде значно меншим, ніж вони планували”, — сказав Пендзин.
-
Міністерство економіки очікує здешевшання "соціальних" сортів соняшникової олії до кінця серпня.
-
У липні 2021 року середня споживча ціна на соняшникову олію знизилася на 0,7% по відношенню до червня внаслідок зниження попиту на олію на зовнішніх ринках в очікуванні нового врожаю соняшнику, повідомили в "Інституті аграрної економіки".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.49
- Актуальне
- Важливе