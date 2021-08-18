Восени ціни на олію продовжать повільно зростати, — економіст Пендзин

Таку позицію висловив Олег Пендзин, виконавчий директор громадської спілки “Економічний дискусійний клуб”, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Ми з вами чекаємо хорошого врожаю аграрної продукції цього року. Але ми напряму залежні від динаміки цін на світовому ринку. А там далеко не такий добрий варіант. На сьогоднішній момент в європейських країнах є ознаки того, що врожай буде значно меншим, ніж вони планували”, — сказав Пендзин.