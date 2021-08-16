Мінекономіки очікує здешевлення соняшникової олії до кінця серпня

Про це пресслужба Міністерства економіки повідомила у Facebook.



"У Мінекономіки очікують на значне здешевлення в Україні соняшникової олії "соціальних" сортів до кінця серпня", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Так, індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%, однак вартість соняшникової олії в Україні залишилася стабільною.



За даними Державної служби статистики, станом на 13 серпня ціна на соняшникову олію знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.



Водночас, зазначили у пресслужбі, відомство розуміє, що індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу в ньому складає пальмова олія. Але при цьому існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.



За інформацією пресслужби, Мінекономіки спільно з ключовими гравцями ринку домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику. За прогнозами виробників це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця.



У відомстві додали, що олійно-жирова галузь в Україні активно розвивається, використовує сучасні технології і є одним із світових лідерів з виробництва соняшникової олії. Галузь створює продукт з доданою вартістю, має суттєву питому вагу в формуванні ВВП країни та надходженні валютної виручки.

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