Екс-гравець Інтера, Мілана та Барселони збирає гроші на відновлення Маріуполя
25 червня у Салерно відбудеться благодійний футбольний матч, де зіграють команди італійських артистів та представників індустрії розваг й блогерів
Про це повідомляє sport.ua.
Одним із організаторів матчу є екс-захисник збірної Італії Франческо Коко. На клубному рівні 45-річний італієць відомий за виступами за "Мілан", "Інтер" та "Барселону".
Зазначаються, що виручені кошти будуть відправлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі, які були зруйновані 9 березня внаслідок авіаудару російських військ.
- Німецька "Баварія" у співпраці з відділом соціальних служб Мюнхена оплатить постійне житло для групи українських біженців - людей з обмеженими можливостями
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе