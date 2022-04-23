Екс-гравець Інтера, Мілана та Барселони збирає гроші на відновлення Маріуполя

Про це повідомляє sport.ua.

Одним із організаторів матчу є екс-захисник збірної Італії Франческо Коко. На клубному рівні 45-річний італієць відомий за виступами за "Мілан", "Інтер" та "Барселону".

Зазначаються, що виручені кошти будуть відправлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі, які були зруйновані 9 березня внаслідок авіаудару російських військ.

Німецька "Баварія" у співпраці з відділом соціальних служб Мюнхена оплатить постійне житло для групи українських біженців - людей з обмеженими можливостями

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