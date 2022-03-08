Ексміністр оборони Грузії разом з добровольцями воюватиме за Україну, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Еспресо.TV

"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!", - йдеться у повідомленні міністерства.

Іраклій Окруашвілі – в минулому один з найближчих соратників Міхеіла Саакашвілі. У 2014 році був призначений міністром внутрішніх справ Грузії. Від цього ж року і до 2006 – обіймав посаду міністра оборони.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що в Україну зголосились прибути близько 20 тисяч іноземців, що готові боронити нашу державу від російської агресії. Напередодні вже приїхали британські легіонери.

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