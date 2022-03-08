Ексміністр оборони Грузії разом з добровольцями воюватиме за Україну, - Міноборони
Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із з грузинськими легіонерами воювати проти Росії
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Еспресо.TV
"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!", - йдеться у повідомленні міністерства.
Іраклій Окруашвілі – в минулому один з найближчих соратників Міхеіла Саакашвілі. У 2014 році був призначений міністром внутрішніх справ Грузії. Від цього ж року і до 2006 – обіймав посаду міністра оборони.
- Нагадаємо, попередньо стало відомо, що в Україну зголосились прибути близько 20 тисяч іноземців, що готові боронити нашу державу від російської агресії. Напередодні вже приїхали британські легіонери.
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