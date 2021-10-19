Ексчемпіон світу назвав якість Усика, за якою йому поступається навіть Ф'юрі

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Алджієрі, найхитрішим бійцем надважкої ваги є Усик, який у цьому компоненті переважає навіть Ф'юрі.

"Усик найхитріший, без варіантів! Занадто атлетичний, занадто добре рухається, занадто добре дихає. Ми бачили, що Ентоні Джошуа втомився від цього ритму, постійно промахувався. Усик кому завгодно створить проблеми. Дуже невловимий, вміє несподівано змінити ритм", - сказав Алджієрі, який був чемпіоном світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Він додав, що бій між українцем та британцем буде дуже цікавим.

"У цьому Тайсон теж хороший. Думаю, їх протистояння - дуже цікавий бій. Усик кілька разів струсонув Джошуа. Тому я вважаю, що він вже пройшов адаптацію до хевівейту", - переконаний Алджієрі,

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.

10 жовтня Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.

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