Ексчемпіон світу закликав найкращого боксера світу побитись з Усиком

Про це повідомляє FightHype.com.



"Канело найкраще зараз перейти в супертяжку вагу і боксувати там. Я хотів би побачити його бій з хлопцем, який побив Джошуа. Усик. Це був би ідеальний бій", - сказав Бернард Хопкінс.

Мексиканець Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.

За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.

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