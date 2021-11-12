Ексчемпіон світу закликав найкращого боксера світу побитись з Усиком
Колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Хопкінс порадив Саулю Альваресу провести наступний бій проти Олександра Усика
Про це повідомляє FightHype.com.
"Канело найкраще зараз перейти в супертяжку вагу і боксувати там. Я хотів би побачити його бій з хлопцем, який побив Джошуа. Усик. Це був би ідеальний бій", - сказав Бернард Хопкінс.
Мексиканець Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.
За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.
- Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
- 11 листопада стало відомо, що Альварес заробив у бою проти Планта $40 млн.
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