Ексчемпіон світу звинуватив Ломаченка у зверхності та неповазі до суперника

Про це він заявив у інтерв'ю каналу Boxing Social.

За його словами, у сьомому раунді Ломаченко виявив неповагу до суперника, коли після нокдауну закликав команду Коммі зняти ганця з бою.

"Дехто вважає, що він не зупинив Коммі через жалість, але Лома повівся зарозуміло. Команді Коммі було неприємно вислуховувати всі ці заклики до зупинки. Проте вони проігнорували їх та дозволили йому залишитися в бою. І це було правильно, бо він продовжував відповідати на удари. І рефері побачив це", - сказав Херрінг, який був чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) з 2019 до 2021 року.

Василь Ломаченко 12 грудня у Нью-Йорку переміг Річарда Коммі за очками та здобув інтерконтинентальний титул WBO.



Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.

Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що вийшовши на бій з ганцем Річардом Коммі з прапором Білгород-Дністровського, боксер Василь Ломаченко підтвердив, що не любить Україну.

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