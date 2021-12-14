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Головна Спорт Підтвердив, що не любить Україну: Тенісист Стаховський розкритикував Ломаченка за прапор після бою з Коммі

Підтвердив, що не любить Україну: Тенісист Стаховський розкритикував Ломаченка за прапор після бою з Коммі

14 грудня, 2021 вiвторок
09:01
Спорт Василь Ломаченко

Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що вийшовши на бій з ганцем Річардом Коммі з прапором Білгород-Дністровського, боксер Василь Ломаченко підтвердив, що не любить Україну

Про це Стаховський написав у коментарі на сторінці summer_sports_ukraine в Instagram. 

На думку тенісиста, відсутність національного прапора під час поєдинку, свідчить, що Ломаченко не любить Україну. 

"Ви пояснюєте чому особливий прапор? Він особливий тільки тому, що він підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. Й ображається, що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде, навіть коли нас тут не буде", - написав Стаховський, який є другою ракеткою України. 
 

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Бокс
Василь Ломаченко
Сергій Стаховський
прапор України
Білгород-Дністровський
Річард Коммі
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