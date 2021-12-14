Підтвердив, що не любить Україну: Тенісист Стаховський розкритикував Ломаченка за прапор після бою з Коммі
Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що вийшовши на бій з ганцем Річардом Коммі з прапором Білгород-Дністровського, боксер Василь Ломаченко підтвердив, що не любить Україну
Про це Стаховський написав у коментарі на сторінці summer_sports_ukraine в Instagram.
На думку тенісиста, відсутність національного прапора під час поєдинку, свідчить, що Ломаченко не любить Україну.
"Ви пояснюєте чому особливий прапор? Він особливий тільки тому, що він підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. Й ображається, що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде, навіть коли нас тут не буде", - написав Стаховський, який є другою ракеткою України.
- Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
- Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.
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