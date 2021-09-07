Ексфорвард "Шахтаря" знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри

Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у Twitter.



За інформацією джерела, Феррейра зараз веде переговори з клубом англійського Чемпіоншипу - "Ноттінгем Форест". Обидві сторони зацікавлені у співпраці, але поки рано говорити, що трансфер відбудеться.

Факундо Феррейра виступав за "Шахтар" з 2013 до 2018 року. У сезоні 2014/15 був у оренді в англійському "Ньюкаслі".

Загалом аргентинець провів за український клуб 115 матчів, забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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