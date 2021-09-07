Ексфорвард "Шахтаря" знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри
Ексфорвард донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в англійському "Ноттінгем Форесті"
Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло у Twitter.
За інформацією джерела, Феррейра зараз веде переговори з клубом англійського Чемпіоншипу - "Ноттінгем Форест". Обидві сторони зацікавлені у співпраці, але поки рано говорити, що трансфер відбудеться.
Факундо Феррейра виступав за "Шахтар" з 2013 до 2018 року. У сезоні 2014/15 був у оренді в англійському "Ньюкаслі".
Загалом аргентинець провів за український клуб 115 матчів, забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
- 1 лютого португальська "Бенфіка" розірвала контракт з Факундо Феррейрою.
- 2 лютого Феррейра став гравцем іспанської "Сельти".
- 25 лютого Факундо Феррейра пригадав період своїх виступів за "Шахтар" і початок війни на Донбасі у 2014 році.
- У липні повідомлялось, що колишній форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в аргентинському "Рівер Плейті".
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