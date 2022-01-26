Ексфутболіст "Шахтаря" може увійти у штаб Шевченка в збірній Польщі
До тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній Польщі може увійти колишній гравець "Шахтаря" Маріуш Левандовські
Про це повідомляє польський журналіст Роман Колтон.
За інформацією джерела, Шевченко і Левандовські можуть возз'єднатись в збірній Польщі.
"Я чув, що якщо буде досягнуто згоди з Андрієм Шевченком, то Маріуш Левандовські приєднається до його тренерського штабу", – написав Колтон.
Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня Польща зустрінеться у півфіналі плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу - 2022 з Росією.
Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.
З 2016 до 2021 року Шевченко очолював збірну України, яку вивів до чвертьфіналу Євро-2020.
- 23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.
- 25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.
- 26 січня нідерландець Лео Беенхакер заявив, що призначення українця головним тренером збірної Польщі буде помилкою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе