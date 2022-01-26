Ексфутболіст "Шахтаря" може увійти у штаб Шевченка в збірній Польщі

Про це повідомляє польський журналіст Роман Колтон.



За інформацією джерела, Шевченко і Левандовські можуть возз'єднатись в збірній Польщі.



"Я чув, що якщо буде досягнуто згоди з Андрієм Шевченком, то Маріуш Левандовські приєднається до його тренерського штабу", – написав Колтон.



Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня Польща зустрінеться у півфіналі плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу - 2022 з Росією.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

З 2016 до 2021 року Шевченко очолював збірну України, яку вивів до чвертьфіналу Євро-2020.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb