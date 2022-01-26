Екстренер збірної Польщі пояснив, чому призначення Шевченка перед матчем ЧС-2022 проти Росії буде помилкою

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

За словами Беенхакера, який очолював збірну Польщі у 2006-2009 роках, перед стиковими матчами чемпіонату світу - 2022 в іноземного тренера буде замало часу, щоб увійти в курс справ, тому треба призначати польського фахівця.

"У нинішній ситуації для польської збірної будь-який іноземний тренер був би поганим вибором. Нині на це немає часу. Адам Навалка має очолити команду у березневих матчах. А якщо з якоїсь причини це неможливо, то Ян Урбан – не менш хороший кандидат. Розгляд кандидатури Андрія Шевченка на даному етапі є помилкою, оскільки навіть якщо він почне працювати одразу після підписання контракту, до березня у нього не буде достатньо часу, щоб познайомитись із польською командою", - сказав Беенхакер.

Він додав, що сумнівається у здатності Шевченка тренувати польську збірну, оскільки українець не знає специфіки місцевого футболу.

"Андрій Шевченко був чудовим футболістом, як і мій співвітчизник Марко ван Бастен, який також був тренером збірної своєї країни. Але це не означає, що Ван Бастен тоді чи Шевченко зараз змогли б керувати іншою збірною, тим більше в такий складний момент, коли катастрофічно не вистачає часу. Шевченко абсолютно не знайомий із Польщею, у нього немає жодних знань про специфіку команди. Проблема не у Шевченку, просто будь-який іноземний тренер у такий момент – це величезний ризик, який стає ще більшим, якщо цей тренер не має великого досвіду", - підкреслив Беенхакер.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня Польща зустрінеться у півфіналі плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу - 2022 з Росією.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

З 2016 до 2021 року Шевченко очолював збірну України, яку вивів до чвертьфіналу Євро-2020.

23 січня повідомлялося, що Шевченко прийняв пропозицію очолити збірну Польщі.

25 січня стало відомо, що Андрієві Шевченку гарантували, що він залишиться головним тренером збірної Польщі, якщо не виведе команду до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

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