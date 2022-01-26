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Екстренер збірної Польщі пояснив, чому призначення Шевченка перед матчем ЧС-2022 проти Росії буде помилкою

26 січня, 2022 середа
08:36
Спорт Андрій Шевченко

Нідерландець Лео Беенхакер заявив, що призначення українця головним тренером збірної Польщі буде помилкою

Про це повідомляє Przeglad Sportowy

За словами Беенхакера, який очолював збірну Польщі у 2006-2009 роках, перед стиковими матчами чемпіонату світу - 2022 в іноземного тренера буде замало часу, щоб увійти в курс справ, тому треба призначати польського фахівця.  

"У нинішній ситуації для польської збірної будь-який іноземний тренер був би поганим вибором. Нині на це немає часу. Адам Навалка має очолити команду у березневих матчах. А якщо з якоїсь причини це неможливо, то Ян Урбан – не менш хороший кандидат. Розгляд кандидатури Андрія Шевченка на даному етапі є помилкою, оскільки навіть якщо він почне працювати одразу після підписання контракту, до березня у нього не буде достатньо часу, щоб познайомитись із польською командою", - сказав Беенхакер. 

Він додав, що сумнівається у здатності Шевченка тренувати польську збірну, оскільки українець не знає специфіки місцевого футболу. 

"Андрій Шевченко був чудовим футболістом, як і мій співвітчизник Марко ван Бастен, який також був тренером збірної своєї країни. Але це не означає, що Ван Бастен тоді чи Шевченко зараз змогли б керувати іншою збірною, тим більше в такий складний момент, коли катастрофічно не вистачає часу. Шевченко абсолютно не знайомий із Польщею, у нього немає жодних знань про специфіку команди. Проблема не у Шевченку, просто будь-який іноземний тренер у такий момент – це величезний ризик, який стає ще більшим, якщо цей тренер не має великого досвіду", - підкреслив Беенхакер.  

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня Польща зустрінеться у півфіналі плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу - 2022 з Росією. 

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.

З 2016 до 2021 року Шевченко очолював збірну України, яку вивів до чвертьфіналу Євро-2020. 

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футбол
Андрій Шевченко
плей-офф
збірна Росії
збірна Польщі
ЧС-2022
Дженоа
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