Ексфутболіста "Динамо" погнали з італійського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Удінезе".

Італійський клуб оголосив, що припиняє співпрацю з Теодорчиком. Угода клубу з Удіне з польським форвардом була розрахована до літа 2022 року та була розірвана за обопільною згодою сторін.

30-річний Лукаш Теодорчик виступав за "Удінезе" з 2018 року. Він зіграв за команду 32 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Нападник з Польщі з 2014 до 2017 року виступав за київське "Динамо".

Наразі "Удінезе" займає в чемпіонаті Італії 14-те місце.

Нагадаємо, 22 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb