Ексфутболіста "Динамо" погнали з італійського клубу
Італійський "Удінезе" достроково розірвав контракт з польським форвардом Лукашем Теодорчиком
Про це повідомляє офіційний сайт "Удінезе".
Італійський клуб оголосив, що припиняє співпрацю з Теодорчиком. Угода клубу з Удіне з польським форвардом була розрахована до літа 2022 року та була розірвана за обопільною згодою сторін.
30-річний Лукаш Теодорчик виступав за "Удінезе" з 2018 року. Він зіграв за команду 32 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
Нападник з Польщі з 2014 до 2017 року виступав за київське "Динамо".
Наразі "Удінезе" займає в чемпіонаті Італії 14-те місце.
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Нагадаємо, 22 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона".
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