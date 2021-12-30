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Головна Спорт Ексфутболіста "Динамо" погнали з італійського клубу

Ексфутболіста "Динамо" погнали з італійського клубу

30 грудня, 2021 четвер
13:31
Спорт Лукаш Теодорчик (в світлій формі)

Італійський "Удінезе" достроково розірвав контракт з польським форвардом Лукашем Теодорчиком

Про це повідомляє офіційний сайт "Удінезе".  

Італійський клуб оголосив, що припиняє співпрацю з Теодорчиком. Угода клубу з Удіне з польським форвардом була розрахована до літа 2022 року та була розірвана за обопільною згодою сторін. 

30-річний Лукаш Теодорчик виступав за "Удінезе" з 2018 року. Він зіграв за команду 32 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. 

Нападник з Польщі з 2014 до 2017 року виступав за київське "Динамо".  

Наразі "Удінезе" займає в чемпіонаті Італії 14-те місце. 

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футбол
Динамо
трансфери
чемпіонат Італії
Удінезе
Лукаш Теодорчик
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