Ексфутболіста "Шахтаря" вирішили нагородити посадою у "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє Sport Witness.



За інформацією джерела, бразилець отримав запрошення від головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, щоб після закінчення кар'єри залишитись у клубі на посаді функціонера.



36-річний Фернандінью ще не знає, чи продовжуватиме ігрову кар'єру після закінчення цього сезону. Контракт бразильця зі "Сіті" розрахований до літа 2022 року. На його рахунку 15 матчів, 1 гол і 1 асист.



Фернандінью знайомий українцям своєю грою за "Шахтар", де він став справжньою легендою в період з 2005 по 2013 рік.

26 листопада англійський "Ньюкасл" зацікавився у трансфері українського футболіста "Ман Сіті" Олександра Зінченка.

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