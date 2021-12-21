Ексфутболіста "Шахтаря" вирішили нагородити посадою у "Манчестер Сіті"
Колишній півзахисник "Шахтаря" Фернандінью може отримати роботу в англійському "Манчестер Сіті" після завершення кар'єри футболіста
Про це повідомляє Sport Witness.
За інформацією джерела, бразилець отримав запрошення від головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, щоб після закінчення кар'єри залишитись у клубі на посаді функціонера.
36-річний Фернандінью ще не знає, чи продовжуватиме ігрову кар'єру після закінчення цього сезону. Контракт бразильця зі "Сіті" розрахований до літа 2022 року. На його рахунку 15 матчів, 1 гол і 1 асист.
Фернандінью знайомий українцям своєю грою за "Шахтар", де він став справжньою легендою в період з 2005 по 2013 рік.
- 26 листопада англійський "Ньюкасл" зацікавився у трансфері українського футболіста "Ман Сіті" Олександра Зінченка.
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