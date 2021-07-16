Ексголова Укрзалізниці Жмак вимагає 17 млн грн за моральну шкоду через звільнення

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.



Згідно з текстом ухвали, позивач вимагає визнати незаконним наказ про припинення трудового договору та поновити його на посаді голови правління Укрзалізниці.



Позивач також оцінив моральну шкоду через звільнення з компанії у розмірі 16,8 млн грн. Крім цього, Жмак вимагає стягнути з Укрзалізниці середній заробіток за весь час вимушеного прогулу з дня звільнення до дня поновлення на посаді.



Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва, провадження у справі відкрито. Підготовче засідання планується провести 16 серпня.

Нагадаємо, 27 січня Верховна Рада підтримала створення слідчої комісії для розслідування корупції на Укрзалізниці.

Згодом голова правління Укрзалізниці Жмак заявив, що тимчасова слідча комісія Ради надіслала запит до Кабміну щодо оцінки компетентності правління компанії "не дочекавшись відповіді УЗ".

Згодом, наглядова рада Укрзалізниці звернулася до Кабінету міністрів з проханням звільнити голову правління компанії Володимира Жмака.

Кабінет міністрів 27 березня погодив звільнення Жмака з посади голови правління Укрзалізниці.

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