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Ексголова Укрзалізниці Жмак вимагає 17 млн грн за моральну шкоду через звільнення

16 липня, 2021 п'ятниця
16:55
Економіка Володимир Жмак

Колишній голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак через суд вимагає 17 млн грн за моральну шкоду через звільнення та поновлення на посаді

Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.

Згідно з текстом ухвали, позивач вимагає визнати незаконним наказ про припинення трудового договору та поновити його на посаді голови правління Укрзалізниці. 

Позивач також оцінив моральну шкоду через звільнення з компанії у розмірі 16,8 млн грн. Крім цього, Жмак вимагає стягнути з Укрзалізниці середній заробіток за весь час вимушеного прогулу з дня звільнення до дня поновлення на посаді.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва, провадження у справі відкрито. Підготовче засідання планується провести 16 серпня.

  • Нагадаємо, 27 січня Верховна Рада підтримала створення слідчої комісії для розслідування корупції на Укрзалізниці.
  • Згодом голова правління Укрзалізниці Жмак заявив, що тимчасова слідча комісія Ради надіслала запит до Кабміну щодо оцінки компетентності правління компанії "не дочекавшись відповіді УЗ".
  • Згодом, наглядова рада Укрзалізниці звернулася до Кабінету міністрів з проханням звільнити голову правління компанії Володимира Жмака.
  • Кабінет міністрів 27 березня погодив звільнення Жмака з посади голови правління Укрзалізниці.

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суд
Укрзалізниця
звільнення
компенсація
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