Ексканцлер Німеччини Шредер назвав Крим частиною російської історії

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Шредер звинувачує європейських лідерів у неспроможності стосовно врегулювання війни в Україні. Ексканцлер Німеччини натомість просуває наратив, що відмова від НАТО могла б зупинити війну.

"Є п'ять пунктів. Перше: відмова України від членства в НАТО. Україна все одно не може виконати умови. Друге: проблема мови. Український парламент скасував двомовність. Це треба змінити. Третє: Донбас залишається у складі України. Але потребує більшої автономії. Четверте: Україні також потрібні гарантії безпеки. Рада безпеки ООН і Німеччина мають надати ці гарантії", - заявив Герхард Шредер.

Німець також висловився стосовно Криму. Назвав його частиною історії РФ.

"П'яте: Крим. Як давно Крим був російським? Для Росії Крим – це не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби не грали геополітичні інтереси", - заявив Герхард Шредер.