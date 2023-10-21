Ексканцлер Німеччини Шредер назвав Крим частиною російської історії
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що Крим є частиною російської історії
Про це повідомляє Berliner Zeitung.
Шредер звинувачує європейських лідерів у неспроможності стосовно врегулювання війни в Україні. Ексканцлер Німеччини натомість просуває наратив, що відмова від НАТО могла б зупинити війну.
"Є п'ять пунктів. Перше: відмова України від членства в НАТО. Україна все одно не може виконати умови. Друге: проблема мови. Український парламент скасував двомовність. Це треба змінити. Третє: Донбас залишається у складі України. Але потребує більшої автономії. Четверте: Україні також потрібні гарантії безпеки. Рада безпеки ООН і Німеччина мають надати ці гарантії", - заявив Герхард Шредер.
Німець також висловився стосовно Криму. Назвав його частиною історії РФ.
"П'яте: Крим. Як давно Крим був російським? Для Росії Крим – це не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби не грали геополітичні інтереси", - заявив Герхард Шредер.
- У 2022 році Шредер говорив, що ідея президента України Володимира Зеленського повернути Крим військовим шляхом не має сенсу.
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