Екслідер "Шахтаря" Марлос оголосив про перехід до іншого клубу
Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Марлос перейшов до бразильського "Атлетико Паранаенсе"
Про це повідомляє "Атлетико Паранаенсе" у twitter.
Марлос уклав з командою з Курітіби контракт до кінця 2022 року.
33-річний півзахисник виступав за "Шахтар" з 2014-го до 2021 року. До донецького клубу він перейшов з харківського "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".
У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього він провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
"Атлетико Паранаенсе" у минулому чемпіонаті Бразилії фінішував на 14-му місці.
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Нагадаємо, 12 грудня 2021 року Марлос залишив "Шахтар".
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