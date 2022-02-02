Екслідер "Шахтаря" Марлос оголосив про перехід до іншого клубу

Про це повідомляє "Атлетико Паранаенсе" у twitter.

Марлос уклав з командою з Курітіби контракт до кінця 2022 року.

33-річний півзахисник виступав за "Шахтар" з 2014-го до 2021 року. До донецького клубу він перейшов з харківського "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".

У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього він провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

"Атлетико Паранаенсе" у минулому чемпіонаті Бразилії фінішував на 14-му місці.

Нагадаємо, 12 грудня 2021 року Марлос залишив "Шахтар".

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