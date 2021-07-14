Ексмер Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова

Про це повідомляє Суспільне.



За присвоєння звання на сесії міськради проголосували 62 депутати.



"Геннадія Адольфовича, напевно, представляти не треба. Він тричі обирався мером. Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином, але якщо вже так сталося, то наш святий обов'язок надати Кернесу звання почесного громадянина", - сказав секретар міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнення коронавірусу.

На честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса в місті планують назвати проспект і станцію метро, а також встановити йому пам'ятник.