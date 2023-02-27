Ексміністр Пивоварський: НАБУ просить суд призначити заставу в 20 млн грн у справі про зловживання владою
Колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що НАБУ просить суд призначити заставу в 20 млн грн у справі про зловживання владою
Про це стало відомо з його facebook.
"НАБУ просить суд застосувати до мене запобіжний захід у вигляді застави у сумі ₴20 мільйонів", - написав Пивоварський.
Він наголосив, що категорично не погоджується з тим, що викладено у повідомленні про підозру та у клопотанні про обрання запобіжного заходу.
"Переконаний, що Вищий антикорупційний суд надасть об’єктивну та неупереджену оцінку усім обставинам справи", - додав ексміністр.
Окрім цього, Пивоварський також розповів, що у НАБУ заявляють, що під час підготовки міністерством, а не особисто ним, наказу про розподіл корабельного збору, було допущено лобіювання інтересів одного із власників приватних причалів. При цьому, складова Пивоварського у вчиненні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та фактично підписанні документа, який попередньо пройшов погодження в зацікавлених (профільних) міністерствах, проголосований членами уряду на його засіданні та в подальшому був заюстований Мінюстом.
- 22 лютого НАБУ повідомило, що ексміністру інфраструктури України Пивоварському та його колишньому першому заступнику оголосили підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.
- Того ж дня ексміністр інфраструктури України Андрій Пивоварський публічно прокоментував вручення йому підозри у зловживанні владою і службовим становищем.
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