Ексміністр Пивоварський: НАБУ просить суд призначити заставу в 20 млн грн у справі про зловживання владою

Про це стало відомо з його facebook.

"НАБУ просить суд застосувати до мене запобіжний захід у вигляді застави у сумі ₴20 мільйонів", - написав Пивоварський.

Він наголосив, що категорично не погоджується з тим, що викладено у повідомленні про підозру та у клопотанні про обрання запобіжного заходу.

"Переконаний, що Вищий антикорупційний суд надасть об’єктивну та неупереджену оцінку усім обставинам справи", - додав ексміністр.

Окрім цього, Пивоварський також розповів, що у НАБУ заявляють, що під час підготовки міністерством, а не особисто ним, наказу про розподіл корабельного збору, було допущено лобіювання інтересів одного із власників приватних причалів. При цьому, складова Пивоварського у вчиненні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та фактично підписанні документа, який попередньо пройшов погодження в зацікавлених (профільних) міністерствах, проголосований членами уряду на його засіданні та в подальшому був заюстований Мінюстом.