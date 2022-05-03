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Екснардеп Царьов заочно отримав 12 років ув'язення за заклики до створення Новоросії, вирок можуть змінити на довічне

3 травня, 2022 вiвторок
15:42
війна з Росією Царьов

Шевченківський районний суд Києва заочно засудив до 12 років ув'язнення екснардепа від "Партії регіонів" України Олега Царьова за його антидержавні публічні заклики

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Під час виборів 2014 рокі у ефірі "Громадського телебачення", "Росія 24" і російського "1 каналу" Царьов активно критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної. Також пропагував ідею децентралізації влади аж до створення Федеративної республіки Новоросія, куди мали ввійти, на його думку, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.

Окрім відеозаписів програм із його участю, брались до уваги їх розшифровки і лінгвістичні експертизи, також покази двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року.

Екснардепа визнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Суд розглядав справу заочно із 2016 року, оскільки Царьов перебував у розшуку та поза межами країни. Проте у березні 2022-го, після початку війни, екснардеп показався у Київській області – він прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити "гуманітарний вантаж".

Після того, як політик звернувся до мера Кривого Рогу Олександра Вілкула і запропонував йому здати місто російським окупантам, йому повідомили про ще одну підозру у держзраді.

Окрім того, у своєму телеграм-каналі він публікував заклики щодо зміни меж державного кордону та підтримував дії окупантів.

За скоєння таких злочинів у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.

  • Ексрегіонал Царьов запропонував здати Кривий Ріг, мер відправив його слідом за російським кораблем.
  • Олегу Царьову оголосили підозру у державній зраді.

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Царьов
державна зрада
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