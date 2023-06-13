Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
Колишнього народного депутата Верховної Ради Тараса Чорновола назвали зрадником українського народу, облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак
Відповідне відео опублікувало УНІАН.
Зазначається, що це сталося нібито через образливі коментарі Чорновола в соцмережі на адресу нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Аліни Михайлової.
Чоловіки, які кинули екснардепа в бак, кричали "Ганьба!" І "Так буде з кожним зрадником нашої держави". Одна з присутніх зазначила, що Чорновіл ображає гідність людей, зокрема образив жінку, "яка зараз у Бахмуті, яка була коханою жінкою Да Вінчі". Чорновіл відповів, що "її не ображав".
Зокрема він вказав у своєму telegram, що "кокретно Михайлову" він не ображав.
- Нагадаємо, про загибель Да Вінчі повідомив президент Зеленський 7 березня, воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом.
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- У п'ятницю, 10 березня, у столиці попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі. Провести воїна в останню путь прийшли сотні людей.
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