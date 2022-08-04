Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Екснардепа України V та VI скликань визнано винним та засуджено за вчинення умисного вбивства (ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що підозрюваний організував умисне вбивство очільника наглядової ради АвтоКрАЗбанку. Злочин був скоєний за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Як передає Офіс генерального прокурора, таким чином народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг, оскільки на той час був власником закритого акціонерного товариства.

Також зазначається, що наразі Київським апеляційним судом переглядається вирок Деснянського райсуду міста Києва стосовно цього ж таки колишнього народного депутата. Вирок винесли 7 серпня 2020 року. Відповідно до нього чоловіка було визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечі з-під варти (ч. 2 ст. 369 та ч. 2 ст. 393 КК України). Тоді його засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.