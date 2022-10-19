Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів САП і детективів НАБУ повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі народному депутату України VIII скликання. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у жовтні цього року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Учора, 18 жовтня, його затримали. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Додамо, що мова йде про 42-річного екснардепа Максима Микитася.