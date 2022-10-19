Екснардепу Микитасю повідомили про підозру за спробу дати хабар меру Дніпра
Колишньому народному обранцю Максиму Микитасю повідомили про підозру після пропонування хабаря меру Дніпра Філатову за право будівництва метрополітену
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"За процесуального керівництва прокурорів САП і детективів НАБУ повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі народному депутату України VIII скликання. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у жовтні цього року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.
Учора, 18 жовтня, його затримали. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.
Додамо, що мова йде про 42-річного екснардепа Максима Микитася.
- 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу Максиму Микитасю в організації заволодіння 81,63 млн грн Нацгвардії під час обміну квартир і машиномісць для нацгвардійців на Печерську на квартири на Червоному хуторі.
- 22 жовтня Микитася заарештували до 14 листопада та помістили до СІЗО.
- Згодом за Микитася внесли заставу у 80 млн грн.
- 18 жовтня, НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.
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