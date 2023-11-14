Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
Дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики «Центру оборонних стратегій» Олександр Хара назвав цілі візиту керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака до США
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Зрозуміло які у нього цілі. Перше і найголовніше пов'язано з тим, яким чином ми отримуватимемо допомогу з боку наших партнерів, передусім, американських. Ми чули вже як американці сказали про зменшення допомоги через те, що залишилось не так багато грошей, які Конгрес виділив для України", - повідомив Хара.
Цього тижня в Палаті представників Конгресу США відбудеться голосування за дві важливі резолюції. Важливо, яким чином в ці голосування буде задіяно українське питання, зауважив він.
"Мова йде про продовження фінансування Уряду. Є схема, що одна частина буде до січня, інша до лютого. Є намагання поламати схему, яку запровадив Байден. Це хотіли зробити в Палаті представників, коли проголосували за допомогу виключно Ізраїлю. Зараз йдуть перемовини про те, яким чином знайти формулу, що буде задовольняти більшу частину республіканців", - зазначив Хара.
За його словами, візит керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака до США важливий для того, щоб дати сигнали і переконати, що слід якомога швидше відновити це фінансування. Також у США Єрмак буде розмовляти про подальші санкційні кроки,
"Він очолює неформальну групу експертів, які пропонують США, європейським країнам, яким чином тиснути на РФ, щоб у них не було стільки ресурсів для ведення війни. Думаю, Єрмак також має пояснити нашим партнерам, чи є розбіжності в баченні ситуації між найвищим політичним і воєнним керівництвом", - зазначив Хара.
- Нагадаємо, у понеділок делегація України на чолі з Андрієм Єрмаком провела зустрічі з представниками американської влади, під час яких обговорила, в тому числі питання подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів.
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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