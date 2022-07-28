Експерти бачать ознаки виснаження російської армії -, NYT

Про це пише The New York Times.

Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, сказав, що є критичним питанням, чи досягає Москва "кульмінаційної точки" — моменту, коли "в наступі закінчуються запаси або вона зазнає стільки втрат, що її неможливо підтримувати".

За даними видання, є деякі докази того, що такий момент може наближатися.

Наступальні операції Росії на сході України за кілька тижнів не принесли значних стратегічних успіхів. Втративши контроль над більшою частиною південної Херсонської області в перші тижні війни, українські війська звільнили 44 міста та села вздовж кордону, приблизно 15 відсотків території.

Філліпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії, сказав, що швидкість кількість артилерійських ударів у Донецькій області також зменшилась. Дані із супутників NASA, які виявляють пожежі та теплові аномалії по всьому світу, показують, що російські обстріли зменшуються.

Видання зазначає, що одним із можливих пояснень цього падіння є вплив розгорнутої зброї великої дальності, зокрема HIMARS. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі раніше заявив, що ці удари "постійно знижують здатність Росії постачати свої війська".

Водночас українські кроки змушують Росію приділяти додаткову увагу на Південь. Москва здійснює ракетні удари, щоб зірвати зусилля України з проведення контрнаступу. За словами експертів, вирішальний момент для обох військ наближається.

"Українські сили скупчують війська навколо Херсонської області для контрнаступу, який може стати найамбітнішою спробою країни повернути територію. Для Москви ця битва стане перевіркою її витривалості", - йдеться у повідомленні.

21 липня директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів сказав, що Путін прорахувався із планами захопити Київ і буде доведено, що він знову помилився.

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