Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що окупанти, ймовірно, намагатимуться в чергове щось скидати у бік Одеської області та острова Зміїного
Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.
"Тактична авіація зараз в нас буде знову активна вдень. Перед тим погода була несприятлива для ворожої авіації, але можливо, в чергове окупанти намагатимуться щось скидати у бік Одеської області та острова Зміїного", - зазначив Братчук.
Експортний морський коридор окупантам хочеться заблокувати, каже Братчук.
"Є у нас експортний морський коридор. РФ хоче, щоб він не працював, але він працює сьогодні в тих умовах, як приблизно на рівні травня і червня цього року, коли в "зерновій угоді" ще була Росія", - зауважив Сергій Братчук.
За його словами, Сили оборони спрацювали, судна всі заходять до портів Великої Одеси. Це означає, що Україні довіряють.
"Зрозуміло, що хочеться більше, але тим не менш, вже півтора мільйона тонн зерна експортовано. Під завантаження стоять судна, вчора чергова партія зайшла, працюють судновласники, страховики. Це гарні показники того, що ЗСУ і Україні в цілому довіряють", - резюмував Братчук.
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