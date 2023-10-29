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Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук

29 жовтня, 2023 неділя
08:23
Війна з Росією на фото: зернове судно

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що окупанти, ймовірно, намагатимуться в чергове щось скидати у бік Одеської області та острова Зміїного

Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо.

"Тактична авіація зараз в нас буде знову активна вдень. Перед тим погода була несприятлива для ворожої авіації, але можливо, в чергове окупанти намагатимуться щось скидати у бік Одеської області та острова Зміїного", - зазначив Братчук.

Експортний морський коридор окупантам хочеться заблокувати, каже Братчук.

"Є у нас експортний морський коридор. РФ хоче, щоб він не працював, але він працює сьогодні в тих умовах, як приблизно на рівні травня і червня цього року, коли в "зерновій угоді" ще була Росія", - зауважив Сергій Братчук.

За його словами, Сили оборони спрацювали, судна всі заходять до портів Великої Одеси. Це означає, що Україні довіряють. 

"Зрозуміло, що хочеться більше, але тим не менш, вже півтора мільйона тонн зерна експортовано. Під завантаження стоять судна, вчора чергова партія зайшла, працюють судновласники, страховики. Це гарні показники того, що ЗСУ і Україні в цілому довіряють", - резюмував Братчук.

  • 17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

  • Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

  • 10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

  • 16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

  • Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

  • 24 жовтня Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна через новий коридор експортувала майже 1,5 млн тонн зерна.

Новини
Україна
Росія
Одеса
російська армія
ЗСУ
експорт зерна
окупанти
Острів Зміїний
Чорне море
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