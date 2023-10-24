Україна через новий коридор експортувала майже 1,5 млн тонн зерна

Про це Кубраков розповів на 6-му німецько-українському економічному форумі, повідомляє Укрінформ.

“Умова номер один для відновлення економіки - можливість експортувати через глибоководні порти Чорного моря. З моменту, коли Росія вийшла із зернової угоди, ми почали працювати новим альтернативним коридором. У нас вже є перші результати - майже 1,5 млн метричних тонн було експортовано”, - сказав міністр

Він зазначив, що з серпня 2022 року по липень 2023-го до країн Африки, Азії та Європи доправили 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції. Кубраков також розповів, що наразі важливу функцію для експорту виконує Дунай.

“Дунай виконує дуже важливу функцію. Коли не працювали порти Великої Одеси, він взяв на себе майже 50% усіх обсягів експорту та імпорту. Це наш великий альтернативний маршрут", - сказав міністр.

За його словами, близько 85% Дніпровських шлюзів у критичному стані, тож потреба у капіталовкладеннях на модернізацію становить 165 млн доларів.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.