Про це повідомляє "Главком".

Мельник визнав, що висказування було неприпустимим для нього як для дипломата, та розповів про попередження від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Епізод з "ліверною ковбасою" - один із таких моментів, коли міністр Дмитро Кулеба мені показав "жовту картку". І він тут був правий, мушу визнати: це було не на межі, чи, мабуть таки, вже за межами фолу. Втім, у нас дуже довірливі особисті відносини, які я ціную. Тож я практично не виправдовувався, визнавши помилку", - сказав Мельник.

Експосол також розповів, що переїзд з Німеччини, де він був послом майже вісім років, дався складно не тільки йому, а і його родині.

"Наданий мені президентом і міністром час на збори допоміг не тільки, умовно кажучи, спакувати валізи. Хоча і це теж для дипломатів важливо, адже це реально стрес, коли ти стільки років на одному місці, а потім швидко збираєшся і від’їжджаєш. І чим старша людина, тим важче це переживати. У мене позаду три закордонні відрядження, і кожне з них давалося все складніше. Хочеться вже якоїсь стабільності, а її все немає", - поділився Мельник.

Він відзначив, що дані йому три місяці "дали змогу трішки видихнути і підготуватись ментально до нового періоду життя у Києві".

На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.

Вже за місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу боротьбі з російським вторгненням.

Пізніше посол Мельник вибачився перед канцлером Шольцом за "ображену ковбасу".

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