Експосол Польщі: кібератака на урядові сайти - чергова спроба РФ зруйнувати українсько-польські стосунки

Про це колишній дипломат сказав у коментарі Укрінформу.

"Нинішня кібератака є спробою зробити у віртуальному вимірі саме те, що практично робилося тоді, коли я був послом в Україні: плюндрування пам'ятників, обстріл із гранатомета генконсульства Польщі в Луцьку тощо",- зазначив Пєкло.

Експосол нагадав також про акти вандалізму щодо польських пам'ятників у Кракові та подібні провокації на Личаківському кладовищі у Львові у минулому 2021 році.

Пєкло висловив думку, що такі дії з боку РФ є систематичними, і вони мають на меті погіршити статус українців, зокрема у польському суспільстві.

"Думаю, що є певна симетрія у діях, а тому можна очікувати на відповідні спроби якихось дій з боку російської агентури у Польщі, яка функціонує тут, як і всюди на світі. Найпевніше, її буде використано, аби посіяти якісь антиукраїнські настрої чи викликати недовіру до українців у польському суспільстві",- зазначив Пєкло.

Ексдипломат наголосив, що мішень РФ не лише Україна, а і Польща, адже вона підтримує українські євроатлантичні прагнення. Підтвердженням цього є гібридна атака проти Польщі на кордоні з Білоруссю. На думку Пєкла, Лукашенко не погодився на цю гібридну агресію без підтримки Москви.

Експосол заявив, що атаки РФ продовжуватимуться, адже нещодавні переговори із Заходом були невдалими для Путіна, і він хоче мститися.

"Після приниження Путіна й відмов виконати його вимоги у Женеві й Брюсселі він виставив себе на посміховисько і хоче мстити. Це будуть різкі й багаторівневі дії, спрямовані проти усіх можливих альянсів України з іншими країнами", - сказав Пєкло.

