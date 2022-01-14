Експосол Польщі: кібератака на урядові сайти - чергова спроба РФ зруйнувати українсько-польські стосунки
Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло назвав кібератаку на українські урядові сайти у п'ятницю, 14 січня, черговою провокацією Російської Федерації, спрямовану проти українсько-польських відносин та українських партнерів
Про це колишній дипломат сказав у коментарі Укрінформу.
"Нинішня кібератака є спробою зробити у віртуальному вимірі саме те, що практично робилося тоді, коли я був послом в Україні: плюндрування пам'ятників, обстріл із гранатомета генконсульства Польщі в Луцьку тощо",- зазначив Пєкло.
Експосол нагадав також про акти вандалізму щодо польських пам'ятників у Кракові та подібні провокації на Личаківському кладовищі у Львові у минулому 2021 році.
Пєкло висловив думку, що такі дії з боку РФ є систематичними, і вони мають на меті погіршити статус українців, зокрема у польському суспільстві.
"Думаю, що є певна симетрія у діях, а тому можна очікувати на відповідні спроби якихось дій з боку російської агентури у Польщі, яка функціонує тут, як і всюди на світі. Найпевніше, її буде використано, аби посіяти якісь антиукраїнські настрої чи викликати недовіру до українців у польському суспільстві",- зазначив Пєкло.
Ексдипломат наголосив, що мішень РФ не лише Україна, а і Польща, адже вона підтримує українські євроатлантичні прагнення. Підтвердженням цього є гібридна атака проти Польщі на кордоні з Білоруссю. На думку Пєкла, Лукашенко не погодився на цю гібридну агресію без підтримки Москви.
Експосол заявив, що атаки РФ продовжуватимуться, адже нещодавні переговори із Заходом були невдалими для Путіна, і він хоче мститися.
"Після приниження Путіна й відмов виконати його вимоги у Женеві й Брюсселі він виставив себе на посміховисько і хоче мстити. Це будуть різкі й багаторівневі дії, спрямовані проти усіх можливих альянсів України з іншими країнами", - сказав Пєкло.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
- МЗС Польщі засудило кібератаку проти України.
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