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Головна Світ Експрем'єра Польщі Туска офіційно обрали лідером головної опозиційної партії

Експрем'єра Польщі Туска офіційно обрали лідером головної опозиційної партії

24 жовтня, 2021 неділя
21:58
Світ Дональд Туск

Ексголова Європейської Ради та прем'єр-міністр Польщі у 2007-2014 роках Дональд Туск очолив головну польську опозиційну партію - "Громадянську платформу"

Про це повідомляє "Європейська правда"

Туск на загальнопартійних виборах лідера "Громадянської платформи" не мав конкурентів. Він набрав понад 97% голосів при явці 73,3% членів партії.

Дональд Туск оголосив, що повернеться у політику, щоб перемогти правлячу партію "Право та справедливість" ще у липні цього року та займав посаду виконувача обов’язки голови партії. 

Ліберально-консервативну "Громадянську платформу" у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді. 

У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.

Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.

  • Нагадаємо, 3 липня Дональд Туск очолив головну польську опозиційну партію - "Громадянську платформу". 
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Польща
опозиція
парламентські вибори
Дональд Туск
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