Експрем'єра Польщі Туска офіційно обрали лідером головної опозиційної партії
Ексголова Європейської Ради та прем'єр-міністр Польщі у 2007-2014 роках Дональд Туск очолив головну польську опозиційну партію - "Громадянську платформу"
Про це повідомляє "Європейська правда".
Туск на загальнопартійних виборах лідера "Громадянської платформи" не мав конкурентів. Він набрав понад 97% голосів при явці 73,3% членів партії.
Дональд Туск оголосив, що повернеться у політику, щоб перемогти правлячу партію "Право та справедливість" ще у липні цього року та займав посаду виконувача обов’язки голови партії.
Ліберально-консервативну "Громадянську платформу" у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажиньський. У 2007 році на позачергових парламентських виборах ця партія отримала 41,5% підтримки виборців, Туск став прем'єр-міністром Польщі. Він пробув на цій посаді до 2014 року, потім пішов у відставку після семи років на посаді.
У 2014 році Туск став головою Європейської ради і пробув на посаді майже до кінця 2019 року. У листопаді 2019 року його обрали головою Європейської народної партії, найбільшої транснаціональної партії в ЄС.
Наступні парламентські вибори в Польщі заплановані на осінь 2023 року.
- Нагадаємо, 3 липня Дональд Туск очолив головну польську опозиційну партію - "Громадянську платформу".
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