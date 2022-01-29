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Головна Світ Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці

Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці

29 січня, 2022 субота
14:47
Світ Віктор Бабарико

Банкір і політик з Білорусі Віктор Бабарико, який був позбавлений волі після того як почав збір підписів для реєстрації кандидатом в президенти цієї країни, написав листа до своєї доньки

Зокрема, він скаржиться на обмеження його права на читання. Відповідний уривок з листа політика наведено на його офіційному ТГ-каналі.

"Успіхів у читанні у мене не дуже багато. З останнього: мене навіть стоячи намагаються обмежити у читанні. Раніше можна було хоч під дахом стояти (на прогулянці - ред.), а тепер вимагають виходити на вулицю і, якщо йде дощ чи сніг, не почитаєш навіть у положенні "ломового коня". Так що ще мінус хвилин по 15 із можливості читання. Але ж дощ та сніг не щодня йдуть. Тому читаю", - зазначив Бабарико.

За його словами, він встигає ознайомлюватися поки що лишень із періодикою.

"Встигаю поки що лише газети та журнали. Книжки не надто заходять. З останнього прочитав "Собаки Європи". Чудово, що в Білорусі стали з'являтися такі автори і трендові твори", - написав Віктор Бабарико.

Становище сучасної Білорусі, на його думку, якнайкраще описано у романі "Архіпелаг ГУЛАГ".

"Прибравши жорстке фізичне насильство і додавши більш витончені способи боротьби з розумовим та інтелектуальним розвитком, отримуємо діючу систему", - підсумував опозиціонер.


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Білорусь
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Віктор Бабарико
режим Лукашенка
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