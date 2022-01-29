Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці

Зокрема, він скаржиться на обмеження його права на читання. Відповідний уривок з листа політика наведено на його офіційному ТГ-каналі.



"Успіхів у читанні у мене не дуже багато. З останнього: мене навіть стоячи намагаються обмежити у читанні. Раніше можна було хоч під дахом стояти (на прогулянці - ред.), а тепер вимагають виходити на вулицю і, якщо йде дощ чи сніг, не почитаєш навіть у положенні "ломового коня". Так що ще мінус хвилин по 15 із можливості читання. Але ж дощ та сніг не щодня йдуть. Тому читаю", - зазначив Бабарико.



За його словами, він встигає ознайомлюватися поки що лишень із періодикою.



"Встигаю поки що лише газети та журнали. Книжки не надто заходять. З останнього прочитав "Собаки Європи". Чудово, що в Білорусі стали з'являтися такі автори і трендові твори", - написав Віктор Бабарико.



Становище сучасної Білорусі, на його думку, якнайкраще описано у романі "Архіпелаг ГУЛАГ".



"Прибравши жорстке фізичне насильство і додавши більш витончені способи боротьби з розумовим та інтелектуальним розвитком, отримуємо діючу систему", - підсумував опозиціонер.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb