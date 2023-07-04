Експрезидент Польщі про війну в Україні: за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, для нього це катастрофа
Експрезидент Польщі Александер Кваснєвський уважає, що російський диктатор Володимир Путін за 500 днів загарбницької війни проти України не досяг жодної цілі
Про це політик сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За словами експрезидента Польщі, план Путіна не допустити розширення НАТО провалився – членом Альянсу вже стала Фінляндія і невдовзі стане Швеція.
Окрім того, РФ не змогла захопити Київ і вбити або заарештувати президента Зеленського.
"Київ стоїть, війна триває вже майже 500 днів, українська держава функціонує, до Києва можуть доїхати не лише прості пасажири, але президенти країн", - сказав Кваснєвський.
"По-третє, і це, ймовірно, найголовніше, Путін був переконаний, що українського народу не існує, його національна свідомість невисока і він так завзято не боротиметься з Росією. Сьогодні, якщо в нього збереглося хоч трохи раціонального мислення, він повинен розуміти, що в українців дуже сильна національна свідомість, вони рішуче налаштовані воювати за незалежність України й показують у цій боротьбі надзвичайний героїзм. Думки, що його вітатимуть в Україні з квітами, були міфами російської пропаганди. Усі розрахунки, на які спиралася російська агресія, виявилися фальшивими", - додав польський політик.
За його словами, "за 500 днів Путіну не вдалося реалізувати жодної цілі, і це для нього має бути катастрофою".
- У червні очільник МЗС Польщі Рау казав, що Кремль не досягнув жодної стратегічної мети, але вплинув на співпрацю НАТО та України.
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