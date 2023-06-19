Кремль не досягнув жодної стратегічної мети, але вплинув на співпрацю НАТО та України, - очільник МЗС Польщі Рау

Про це заявив очільник МЗС Польщі Збіґнєв Рау під час відкриття зустрічі послів у Польщі.

Він закликав до співпраці та рішучості в досягненні цілей і боротьбі з дезінформацією. Також Рау наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу ставлять собі питання про її завершення, а також про значення ядерного шантажу з боку президента РФ Володимира Путіна.

"Хоча ці питання залишаються без відповіді, слід наголосити, що поки жодна стратегічна мета Кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО", - заявив очільник польського МЗС.

Він додав, що рішучість, яку в цій ситуації виявляють країни, що протистоять російській агресії, важлива. Так само, за його словами, важлива й підтримка України: військова, політична та гуманітарна.

Крім того, Рау наголосив, що важливо пам'ятаи про довгострокові негативні наслідки, які приносить війна Росії проти України та які впливають на весь світ. Мовиться про зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, із транспортуванням вантажів, а також про підвищення вартості сировини та збільшення міграції.