Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
Колишній президент США Барак Обама пообіцяв нинішньому главі держави Джо Байдену свою повну підтримку на виборах у 2024 році
Про це повідомляє NBC.
Видання пише, що в червні Обама приїздив до Білого дому і під час приватного обіду пообіцяв Байдену, що "зробить все можливе для його переобрання".
Водночас The Washington Post пише, що на зустрічі Обама висловив стурбованість сильною підтримкою Дональда Трампа, яка включає в себе консервативні ЗМІ та політично поляризований електорат.
Однак речник Обами Ерік Шульц зазначив, що обидва демократи очікують серйозної підтримки Байдена у 2024 році.
"Жодні перегони не має більших ставок, ніж переобрання президента Байдена", - заявив він.
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