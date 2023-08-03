Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах

Про це повідомляє NBC.

Видання пише, що в червні Обама приїздив до Білого дому і під час приватного обіду пообіцяв Байдену, що "зробить все можливе для його переобрання".

Водночас The Washington Post пише, що на зустрічі Обама висловив стурбованість сильною підтримкою Дональда Трампа, яка включає в себе консервативні ЗМІ та політично поляризований електорат.

Однак речник Обами Ерік Шульц зазначив, що обидва демократи очікують серйозної підтримки Байдена у 2024 році.

"Жодні перегони не має більших ставок, ніж переобрання президента Байдена", - заявив він.