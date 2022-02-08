Екссуддя Чаус вніс заставу у 700 тис. грн і вийшов з-під цілодобового домашнього арешту
Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, підозрюваний у хабарництві, вніс заставу у 717,9 тис. грн для виходу з цілодобового домашнього арешту
Про це в коментарі hromadske повідомив його адвокат Юрій Денисенко.
Тепер Чаус зможе вільно пересуватися Києвом, але він і далі повинен дотримуватися низки зобов’язань.
Чаус має утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Термін дії цих обов'язків - два місяці.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді. У листопаді Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- У січні 2017 року Чауса заочно заарештували, призначивши заставу у 3,7 млн.
- У жовтні 2020 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Чауса через його звернення щодо оскарження розшуку.
- У квітні 2021 року Чауса викрали невідомі, згодом його виявили на Вінниччині. У серпні ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді. У грудні засідання у справі Чауса перенесли, тому що він нібито втратив слух.
- 21 грудня Чаус в ОАСК оскаржив своє відрахування зі штату суддів.
- 12 січня 2022 року повідомлялося, що Чаусу продовжили домашній арешт до березня.
- 1 лютого Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу з домашнього арешту на заставу у понад 700 тис. грн.
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