Екстренер "Динамо" Сабо розкритикував Петракова за ігнорування Малиновського у збірну України

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.



За словами Сабо, Петраков повинен був поговорити з Малиновським, а не ігнорувати його.



"Невиклик Малиновського - це погано. Нехай Петраков не ображається. Якщо Малиновський в чомусь винен, то він повинен був викликати його до себе і поговорити по-хорошому. Таке буває. А не рубати відразу: "Полетів - добре, що полетів", "Багато говорить - викликаю замість нього іншого". Не викликати Малиновського в збірну України - це помилка. Петраков повинен розуміти, що в національній команді не можна ставитися до гравців, як до молоді", - сказав Йожеф Сабо.



4 жовтня розпочнеться збір, де футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні.