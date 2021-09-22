Екстренер "Динамо" Сабо розкритикував Петракова за ігнорування Малиновського у збірну України
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував Олександра Петракова за ігнорування Руслана Малиновського у національній команді
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
За словами Сабо, Петраков повинен був поговорити з Малиновським, а не ігнорувати його.
"Невиклик Малиновського - це погано. Нехай Петраков не ображається. Якщо Малиновський в чомусь винен, то він повинен був викликати його до себе і поговорити по-хорошому. Таке буває. А не рубати відразу: "Полетів - добре, що полетів", "Багато говорить - викликаю замість нього іншого". Не викликати Малиновського в збірну України - це помилка. Петраков повинен розуміти, що в національній команді не можна ставитися до гравців, як до молоді", - сказав Йожеф Сабо.
4 жовтня розпочнеться збір, де футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Олександр Петраков заявив, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
- 15 вересня футболіст збірної України Руслан Малиновський оприлюднив заяву щодо свого конфлікту з головним тренером команди Олександром Петраковим.
- 17 вересня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців для жовтневих матчів, у ньому немає Малиновського.
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