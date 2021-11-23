Екстренер Кличка спрогнозував перемогу Усика в бою з найкращим боксером світу
Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка, Сергій Городнічов, спрогнозував, що в Олександра Усика хороші шанси на перемогу в бою проти Сауля Альвареса
Про це повідомляє Fightnews.
За словами екстренера Володимира Кличка, в Альвареса мало шансів у бою з Усиком, адже мексиканцю потрібно набрати вагу.
"Цей бій у далекому, космічному майбутньому. Якщо він відбудеться, то шансів, звичайно, в Усика буде більше, ніж у "Канело". Там буде бій дуже складний, але шансів буде більше у Олександра, адже "Канело" доведеться набирати вагу, він втратить швидкість. Ще дивлячись у якій вазі пройде бій. Щоб битися в крузервейті - Альваресу потрібно набрати вагу. Щоб боксувати там Усику - йому необхідно скинути вагу", – сказав Сергій Городнічов.
31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.
Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).
Альварес - лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик займає в ньому друге місце та є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.
- 18 листопада промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, назвав можливим перехід найкращого боксера світу Сауля Альвареса у надважку вагу.
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