Екстренер Кличка спрогнозував перемогу Усика в бою з найкращим боксером світу

Про це повідомляє Fightnews.



За словами екстренера Володимира Кличка, в Альвареса мало шансів у бою з Усиком, адже мексиканцю потрібно набрати вагу.



"Цей бій у далекому, космічному майбутньому. Якщо він відбудеться, то шансів, звичайно, в Усика буде більше, ніж у "Канело". Там буде бій дуже складний, але шансів буде більше у Олександра, адже "Канело" доведеться набирати вагу, він втратить швидкість. Ще дивлячись у якій вазі пройде бій. Щоб битися в крузервейті - Альваресу потрібно набрати вагу. Щоб боксувати там Усику - йому необхідно скинути вагу", – сказав Сергій Городнічов.



31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.



Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).



Альварес - лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Олександр Усик займає в ньому друге місце та є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.

18 листопада промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, назвав можливим перехід найкращого боксера світу Сауля Альвареса у надважку вагу.