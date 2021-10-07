Екстренер "Шахтаря" може очолити клуб АПЛ
Колишній головний тренер "Шахтаря" і "Роми" Паулу Фонсека найближчим часом може очолити англійський "Ньюкасл"
Про це повідомляє HITC.
За інформацією джерела, англійський "Ньюкасл" проявляє серйозний інтерес до Фонсеки. Клуб АПЛ незадоволений роботою Стіва Брюса, під керівництвом якого "сороки" невдало стартували в сезоні.
Після семи турів в чемпіонаті Англії "Ньюкасл" набрав лише три очки, і займає передостаннє, 19-те, місце в турнірній таблиці АПЛ.
48-річний Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" у 2016 - 2019 роках. Останні два сезони тренував "Рому".
- Нагадаємо, 14 квітня Паулу Фонсека заявив, що вирішив залишити "Рому" після завершення сезону.
- 30 серпня повідомлялось, що ексголовний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити московський "Спартак".
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