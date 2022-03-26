Екстренер "Шахтаря" знайшов нову команду

Про своє призначення Каштру оголосив у Instagram.

"Готовий розпочати прогулянку з самотньою зіркою на грудях", – написав Каштру та додав фото з футболкою бразильського клубу.

60-річний Каштру уклав з "Ботафого" контракт на два роки.

"Ботафого" у минулому сезоні виграв змагання у другому бразильському дивізіоні та вийшов до Серії A.

Каштру тренував "Шахтар" з 2019 до 2021 року.

Нагадаємо, 19 березня Луїш Каштру розкритикував світових лідерів за бездіяльність в умовах російської агресії проти України.

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