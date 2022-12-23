Екстренер збірної Іспанії зізнався, що переконував Мессі відмовитись від Аргентини
Іспанський тренер Вісенте Дель Боске розповів, що намагався вмовити Ліонеля Мессі грати за збірну Іспанії з футболу
Про це повідомляє Marca.
"Найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив, — Ліонель Мессі. Між Роналду та Мессі я оберу другого. Він вражає мене своєю стабільністю та якістю. У нього було декілька фантастичних сезонів, він завжди веде свою команду вперед. Я зробив усе, щоб вмовити Ліонеля грати за Іспанію, але він відмовився через любов до своєї країни", - розповів Вісенте Дель Боске.
Дель Боске очолював збірну Іспанії з 2008 по 2016 рік. Виграв з командою чемпіонат світу - 2010 і Євро-2012. Також тренував мадридський "Реал".
Ліонель Мессі дебютував за збірну Аргентини у 2005 році.
- 18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу - 2022.
- Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу - 2022 в Катарі.
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