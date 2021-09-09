Екстренер збірної Сабо знайшов найслабше місце сучасної команди України

Про це повідомляє "Футбол 1/2/3".



За словами Сабо, найслабше місце збірної України - центральні захисники.



"Ми бачили по вчорашній грі, і не тільки по вчорашній, що у нас є проблеми позаду. Є проблеми у центральних захисників, гравці середньої лінії можуть невчасно повертатися. Подивимося, час підготуватися ще є. У Петракова ще є час подивитися на футболістів. Я думаю, що на офіційні ігри потрібен буде склад найдосвідченіших гравців, у яких не будуть трястися ноги і вони будуть впевнені", - висловився Йожеф Сабо.



Наступний матч збірна України з футболу проведе 9 жовтня. У 7-му турі кваліфікації ЧС-2022 українці зустрінуться з Фінляндією.

Нагадаємо, 8 вересня у товариському матчі збірна України зіграла внічию проти Чехії.

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