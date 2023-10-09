Екуменічний соціальний тиждень: дискусія про роль ЗМІ та комунікацій

Модерував зустріч о. Андрій Шестак, директор Школи журналістики та комунікацій УКУ.

Софія Кочмар-Тимошенко, журналістка, фіксерка, локальна продюсерка BBC World Service та Netflix, авторка фільму "Я звертаюся до нього за іменем" (про злочини росіян у місті Бучі), поділилась власними історіями зіткнення з російською пропагандою та її впливом на міжнародне суспільство. Меседж Софії є таким, що, долаючи російську пропаганду, українці мають почати із того, що можуть сепарувати її зі свого життя. "Російська пропаганда має вплив не тільки на українців, а ще й на весь світ, в тому числі на Захід. Ми маємо своїм прикладом показати свідомість та довести цей процес щеплення до кінця", - зазначила Софія.

Андрій Сайчук, політичний журналіст, ведучий телеканалу "Еспресо", порівнюючи Зеленського із Черчелем, наголосив про розбіжності між українським суспільством та британським. "Якщо українці готові приймати правду та готові до наслідків правди – держава має свідчити цю правду", - зазначив Андрій Сайчук. Говорячи про відповідь на найважливіше питання війни – як протистояти пропаганді – Андрій Сайчук сказав, що найкращим способом боротьби із пропагандою є не просувати її. "Кінцевою метою щеплення є отримання імунітету, що буде протистояти цій пропаганді, тому ми маємо працювати над його виробленням".

Лейтмотивом промови Катерини Лихогляд, журналістки, документалістки і виконавчої продюсерки проєкту "Ти як?" (про біженців і внутрішніх переселенців), була ідея важливості просування правди. Вона підкреслила, що "Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення, з точки зору пропаганди пожартувала над собою. Мільйони агентів у світі мають можливість розповідати про свою правду". Своя правда для українців відкрилась після 24 лютого. З цього дня Україна почала вивчати Україну та не має зупинятись у цій справі. "Коли людям з Олешківського району говорили про евакуацію, то вони казали: "Ви мене будете через росію везти? Тоді я не поїду" - це і є відповідь на питання про щеплення.

"Щеплення є постійний процес. Не можна разово прищепитися від грипу, ковіду чи пропаганди" - з такої фрази розпочав отець Ігор Яців, керівник Департаменту інформації УГКЦ, директор “Живе телебачення”. Він зазначив, що Церква є нагодою та можливістю вільно та правдиво говорити про війну. Церква готова та вже простягає руку допомоги тим, хто цього потребує. Ми, в свою чергу, маємо не забувати про соціальне служіння та молитву, яка єднає українців.

Обговорення підкреслило необхідність спільних зусиль у боротьбі з інформаційною війною, зміцнення свідомості та поширення правдивої інформації, щоб забезпечити мир та стабільність в сучасному світі.

Екуменічний соціальний тиждень тривав у Львові з 4 по 7 жовтня.

Еспресо - головний інформаційний партнер заходу.