Міноборони РФ відповіло на закиди про блокування постачань боєприпасів для ПВК Вагнера. Пригожин миттєво відреагував
Розмови про нестачу боєприпасів у штурмових груп ПВК Вагнера абсолютно не відповідають дійсності і є лише екзальтованими заявами
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.
У міністерстві зазначають, що командування "приділяє пріоритетну увагу забезпеченню всім необхідним добровольців та штурмових підрозділів".
Відомство назвало екзальтованими заяви про нібито блокування постачання боєприпасів добровольцям, які беруть участь у "звільненні Артемівська" у штурмових загонах.
"Всі заявки на подачу боєприпасів для штурмових підрозділів виконуються у найкоротші терміни. Всі заявки на боєприпаси для штурмових підрозділів, подані на лютий, будуть забезпечені найближчими днями. Міноборони РФ з 25 лютого почне постачати штурмовим загонам та добровольцям боєприпаси за заявкою на березень", - йдеться у повідомленні
Також зазначається, що за минулий рік потреби штурмових загонів були забезпечені на 140% отриманих заявок.
Та додають, що спроби внести розкол у механізм взаємодії між підрозділами російського угруповання грають лише на користь ворогові.
Відповідь не забарилась. На одному з телеграм-каналів, які пов'язують з Пригожиним, у голосовому повідомленні міноборони РФ звинувачують у брехні і намірі приховати злочини:
"ПВК Вагнера недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань, - каже голос схожий на Пригожина у повідомленні. - Тому заява міністерства оборони є не чим іншим, як просто плювок у бік ПВК Вагнера зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які сьогодні здійснюють подвиг у Бахмуті... Щодо інших добровольчих підрозділів, у Бахмуті, то їх там немає, є лише ПВК Вагнера".
"Боєприпасів немає! - продовжує Пригожин. - Саперні лопатки, хай буде вам відомо, панове керівництво міністерства оборони Російської Федерації, досі не поставлені".
Пригожин або людина з дуже схожим на неї голосом також каже, що подібними заявами міноборони "дурить російський народ".
- Відзначимо, що вже тривалий час Пригожин жорстко і відкрито критикує міноборони РФ, на чолі з Шойгу та Герасимовим. Цей конфлікт уже переріс у гостре протистояння, у якому міноборони має серйозніші важелі впливу. Спочатку Шойгу домігся усунення від керівництва армією генерала Суровікіна, а впродовж кількох тижнів фактично позбавив вагнерівців постачання боєприпасів під Бахмутом.
- Сьогодні, 21 лютого, Пригожин звинуватив Шойгу та голову генштабу РФ у держзраді через ненадання боєприпасів ПВК Вагнера.
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