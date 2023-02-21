Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

У міністерстві зазначають, що командування "приділяє пріоритетну увагу забезпеченню всім необхідним добровольців та штурмових підрозділів".

Відомство назвало екзальтованими заяви про нібито блокування постачання боєприпасів добровольцям, які беруть участь у "звільненні Артемівська" у штурмових загонах.

"Всі заявки на подачу боєприпасів для штурмових підрозділів виконуються у найкоротші терміни. Всі заявки на боєприпаси для штурмових підрозділів, подані на лютий, будуть забезпечені найближчими днями. Міноборони РФ з 25 лютого почне постачати штурмовим загонам та добровольцям боєприпаси за заявкою на березень", - йдеться у повідомленні

Також зазначається, що за минулий рік потреби штурмових загонів були забезпечені на 140% отриманих заявок.

Та додають, що спроби внести розкол у механізм взаємодії між підрозділами російського угруповання грають лише на користь ворогові.

Відповідь не забарилась. На одному з телеграм-каналів, які пов'язують з Пригожиним, у голосовому повідомленні міноборони РФ звинувачують у брехні і намірі приховати злочини:

"ПВК Вагнера недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань, - каже голос схожий на Пригожина у повідомленні. - Тому заява міністерства оборони є не чим іншим, як просто плювок у бік ПВК Вагнера зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які сьогодні здійснюють подвиг у Бахмуті... Щодо інших добровольчих підрозділів, у Бахмуті, то їх там немає, є лише ПВК Вагнера".

"Боєприпасів немає! - продовжує Пригожин. - Саперні лопатки, хай буде вам відомо, панове керівництво міністерства оборони Російської Федерації, досі не поставлені".

Пригожин або людина з дуже схожим на неї голосом також каже, що подібними заявами міноборони "дурить російський народ".