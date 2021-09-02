Елтон Джон випустить альбом, який записав під час локдауну

Про це повідомляє НВ.



До нового альбому 74-річного співака увійде 16 колаборацій з зірками. Серед них Стіві Вандер, Years & Years, Дуа Липа і Lil Nas X.

"Останнє, що я очікував зробити під час ізоляції, так це записати альбом", - сказав Джон.

Музикант пояснив, що деякі записи були зроблені за допомогою Zoom, а частина записувалися в студії із дотримань правил безпеки.



За словами Джона, його та іншого артиста відділяла стіна.

"Всі треки, над якими я працював, були дійсно цікавими та різноманітними, вони повністю відрізнялися від усього, чим я був відомий, і вивели мене із зони комфорту", - додав він.

Альбом має назву The Lockdown Sessions і вийде 22 жовтня.