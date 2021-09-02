Елтон Джон випустить альбом, який записав під час локдауну
Британський співак Елтон Джон анонсував вихід свого альбому, який записав на під час жорсткого карантину через пандемію коронавірусу
Про це повідомляє НВ.
До нового альбому 74-річного співака увійде 16 колаборацій з зірками. Серед них Стіві Вандер, Years & Years, Дуа Липа і Lil Nas X.
"Останнє, що я очікував зробити під час ізоляції, так це записати альбом", - сказав Джон.
Музикант пояснив, що деякі записи були зроблені за допомогою Zoom, а частина записувалися в студії із дотримань правил безпеки.
За словами Джона, його та іншого артиста відділяла стіна.
"Всі треки, над якими я працював, були дійсно цікавими та різноманітними, вони повністю відрізнялися від усього, чим я був відомий, і вивели мене із зони комфорту", - додав він.
Альбом має назву The Lockdown Sessions і вийде 22 жовтня.
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