Енергетичний колапс: зима без вугілля, без газу, без електрики

Про це йдеться у спеціальному сюжеті для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Якщо вам більше 20 років, ви точно пам’ятаєте довгі й темні сімейні вечори на кухні. Можна навіть було б сказати “лампові” – так називають щось затишне і приємне з минулого. Але ламп на тих кухнях не було, як і комфорту – українці сиділи при тьмяних свічках. Хіба газові конфорки могли ще запалити – так світла ставало більше.

Щовечора вся країна на 2-3 години занурювалася в пітьму. Так у нас крали наш час, наше життя. Але іншого виходу не було: бракувало електрики, вугілля та мазуту. Що ж, пройшов час і деякі діти, що сиділи на тих кухнях – виросли та підготували нас до повернення в те “не лампове минуле”.

“Віялові відключення неодмінно будуть відбуватися, застосовуватимуться графіки відключення тих чи інших населених пунктів”, – вважає голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Як зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко: “За моїми розрахунками, в пікові години споживання, взимку, коли будуть морози серйозні, то в нас дефіцит потужності може сягати від 2 до 4 ГВТ, які нема чим по суті покривати. Тому в цьому випадку просто аварійні відключення по команді диспетчера, вони просто будуть необхідними для того, щоб уникнути блекауту”.

Востаннє світло вимикали у 2014 році, але тоді це мало хто помітив – систему вдалося збалансувати. А ось щоб масово та довго, коли без електроенергії сиділи цілі області – нас вирубували хіба ще в 1999 році. Але ж то або війна, або економічна депресія. Що ж такого сталося у 2021 році? Невже епоха бідності, яку героїчно здолали 2 роки тому – повернулася?

В Україні 30% електроенергії виробляють теплові електростанції. Загалом їх 15, а це – 85 енергоблоків. Зараз 62 з них не працює, що є рекордом: 14 – на ремонті, 13 – законсервовано, 10 – в резерві. Але найбільше – 25 енергоблоків – вмерли через брак вугілля.

На складах ТЕЦ – 448 тисяч тонн вугілля і це на 310 тисяч тонн менше гарантованих запасів – технічно необхідного мінімуму, та на 2 мільйони тонн менше тих запасів, які повинні б були мати згідно з планами Міненерго.

“І це вугілля не накопичується, воно кожний день зменшується. Ми бачимо, що у понад 5 разів менше у нас на складах вугілля”, – зауважив Володимир Омельченко.

Як сказав один відомий олігарх: “Життя – це супермаркет. Ти можеш класти в кошик усе що і хочеш і скільки хочеш. Та попереду завжди каса”. До своєї прийшов і Володимир Зеленський. І на його чеку написано: “Популізм: ціна – енергетичний колапс”.

“Ми дуже довго тримали тарифи нижче ринкового рівня, у результаті чого потрапили в ситуацію, коли економіка нас за це покарала. Як результат, вони не накопичили вугілля. А зараз всі прокинулися і побачили, що з одного боку будуть морози, а з іншого – вугілля немає”, – зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що “це повне розграбування державних шахт, доведення їх до зупинки. Що відбувається, власне, із 2019 року, коли вугілля забиралося з державних шахт за ціною 800-830 грн, а Центренерго не розрахувалося вчасно за це вугілля”.

Станом на листопад 2021 року борг по зарплаті перед державними шахтами складає близько 1 850 000 грн, до кінця року заборгованість виросте до 2 400 000₴.

Президенту Зеленському з одного боку пощастило: 2 роки тягав закрутки з пивниці, які йому заклали попередники. Енергоатом у 2019 – 4 мільярди гривень прибутку, Нафтогаз – 60 мільярдів. Але у президента були свої борги перед олігархами. Якось ж треба було розрахуватися за пропаганду під час виборів і теплу ванну на їхніх телеканалах вже після. А енергетика – це найсмачніший пиріг для дерибану.

Центренерго – найбільша та єдина теплогенеруюча компанія, контрольний пакет акцій якої належить державі. Їй належать Зміївська, Трипільська та Вуглегірська ТЕЦ. З літа 2019 року контроль над нею отримав олігарх Ігор Коломойський. Компанія отримала нових постачальників вугілля. 25% палива продавала компанія “Синтез Ойл”.

Як встановили журналісти Радіо Свобода, саме на неї зареєстровано автомобіль “VW”, на якому під час виборів 2019 року пересувалася охорона Володимира Зеленського. За даними Bihus.info, олігарх заробив на “Центренерго” близько 3,5 мільярдів гривень.

Енергетика – складна система, багато джерел енергії. Їх можна перекривати. Не може ж так бути, що одразу все опинилося в кризі. В Україні – може, нас вже накриває так званий ідеальний шторм. Це коли кумулятивний ефект різних проблем, які самі по собі не смертельні, спричиняє справжню катастрофу. Тільки якщо шторм – це стихійне природне явище, то колапс в енергетиці – штучний.

Від “віяльних відключень” могла б врятувати атомна генерація. АЕС забезпечують 25% електроенергії, в пікові зимові місяці – 40%. Міністр енергетики Герман Галущенко так і заявив: “В умовах стрімкого зростання ціни на вуглеводні та їхнього тотального дефіциту робимо ставку на атомну генерацію. Енергоатом має працювати на рекордній потужності – із 14-ма енергоблоками з 15-ти наявних”.

Міністр або глибоко некомпетентна особа, або просто має нас за дурнів: які 14 блоків, якщо на ремонті – 4? Без калькулятора можна порахувати: 15 - 4 = 11. Одинадцять це менше ніж чотирнадцять. Врешті, навіть у кризовий 2014, коли атомна енергетика ще не була доведена до ручки, максимум який змогла витиснути система – це 13 одночасно працюючих атомних блоків. До речі, а як так сталося що гарант нашого енергетичного суверенітету – АЕС, в агонії?

Одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах “Енергоатом” на аукціонах почав продавати електроенергію трейдерам з орбіти Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова з рекордними знижками.

У результаті, якщо за 9 місяців 2019 року “Енергоатом” отримав 4,24 млрд грн прибутку, то за аналогічний період в цьому році вже було зафіксовано майже 5 млрд грн збитків. Влітку цього року “Енергоатом” вже не зміг заплатити майже 2 мільярда гривень компаніям, що обслуговують АЕС.

Але віце-президента “Енергоатому” Германа Галущенка після таких “успіхів” навіть міністром енергетики призначили.

Тобто виходить, що перший помічник Зеленського має гешефт на атомних станціях? А що народний президент? Напевне, нічого не знав. Це йому підкинули. Але хто тоді цілеспрямовано убивав нашу атомну генерацію – в тому числі, через купівлю електрики на Білоруській АЕС. Хоча по факту – це російський струм. Станція збудована за російські гроші, російськими спеціалістами.

“Постачалася російська електроенергія на ринок України, у тому числі з Білорусі, починаючи ще з осені 2019 року. Ми багато боролися для того, щоб час від часу зупиняти постачання енергії від режиму Лукашенка, тому що зі свого боку це, я би сказав застосування певної гібридної війни через енергетичні важелі і розвал української енергетики, доведення України до енергетичної залежності від Росії”, – зауважив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

У свою чергу експерт з питань енергетики Юрій Корольчук вважає, що “імпорт електроенергії з Росії став першим кроком до кризи. Дешева електроенергія зайшла з Росії і одразу скоротили виробництво теплові електростанції, які споживають вугілля. Воно стало непотрібним, зупинилися шахти”.

Українці все більше розчаровуються у чинній владі. Основною причиною нестачі запасів газу та вугілля 41% українців вважають некомпетентність влади. Ще 37% – її корумпованість. І лише 11% вірять у версію президента Зеленського, що причиною колапсу стала ситуація на світових ринках газу та вугілля.

“Безумовно це можна було попередити, експерти говорили, попереджали урядовців наших, але ніхто не слухав. Протягом квітня-липня відбувався демпінг, ціновий демпінг на ринку, в результаті цього зросли борги всіх без виключення видів генерацій. Ця ситуація була свідомо спровокована державними органами влади”, – вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка влада розраховувала на компенсацію дефіциту пального за рахунок імпорту газу з Росії та Білорусі.

“Ми критично залежні від білоруської електроенергії. Але ми розуміємо, що Лукашенко є абсолютно підзвітним Путіну. Тобто в будь-який момент Росія може натиснути й тоді в нас не буде електрики”, – зауважив Сергій Фурса.

Так і сталося. Цього тижня Білорусь відмовилася продавати Україні електроенергію навіть собі у збиток. Кремль також заблокував постачання вугілля з Казахстану.

“Гарантовано я очікую проблем з боку Газпрому і з боку Росії. Це вже така геополітика, яка залежить від того, коли запустять Nord Stream 2. Але, цілком імовірно, що в січні-лютому 2022 року в нас буде мінімальний тиск газотранспортної мережі зі Сходу”, – вважає ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Своєю чергою гендиректор ДТЕК Максим Тимченко зазначив: “За нашими розрахунками, з листопада до березня дефіцит електроенергії в Україні складе 5,5 млрд кВт-год. Я переконаний, що уряд не допустить відключення електроенергії. Якою ціною? Це покаже життя”.

Схоже, і сам Зеленський не знає якою ціною – капітулює перед Москвою, вимкне світло по квартирах, буде клянчити допомогу в західних партнерів? Чогось тільки здається, що в цьому переліку не буде одного – не відірве олігархів від енергетичної годівниці. Хто ж тоді зробить його вдруге президентом? От і лишається пускати пилюку в лице: ситуація під контролем.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко занепокоєний, що енергетична криза може перерости у соціально-економічну й політичну вже у березні-лютому, а влада цього не здатна передбачити.

Уже 2 роки в Україні лише одна державна політика – “якось пропетляємо”. З коронавірусом – не вийшло. Чому з енергетичним колапсом має бути інакше?