Енергетика, продовольча безпека та сьомий пакет санкцій для РФ: Зеленський розповів подробиці зустріч з прем'єром Ірландії

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

Після закінчення розмови президента України та прем’єра Ірландії стало відомо, що на зустрічі говорили про питання продовольчої безпеки, енергетики й підготовку нового, сьомого санкційного пакета щодо РФ.

"Україна цінує все, що Ірландія вже зробила для того, щоб Росія відчула ціну своїх терористичних дій", - заявив Зеленський на спільному брифінгу.

Прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку народу України та наголосив, що Росія має закінчити свою агресію. Крім того, він засудив дії Росії, спрямовані на створення продовольчої кризи.

"Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватися як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від намагання перетворити їжу на зброю", – заявив він.

Міхал Мартін наголосив, що заклик підтримати Україну було почуто, тому він приїхав до її столиці з офіційним візитом.

"У 2016 році українська письменниця Оксана Забужко сказала, що для нації виживання полягає в тому, що треба говорити, а не стояти мовчки. Тож дуже важливо, щоб зараз світ слухав історію України", - наголосив прем'єр Ірландії.

Також 6 липня прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку свого народу з українцями та наголосив, що допомагатиме у відбудові нашої країни, аби громадяни могли повернутися додому. Він розповів, що поспілкувався з місцевими жителями, які розповіли йому про жорстокість росіян під час тимчасової окупації та побачив фото жорстокості армії РФ. Він також наголосив про потребу у відбудові.

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