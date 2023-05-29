Енергетики повернули світло в село, де РФ зруйнувала майже 90% мереж, а підходи до ЛЕП замінувала
Енергетики повернули світло в Черкаські Тишки на Харківщині. Російська армія зруйнувала там майже 90% мереж, а підходи до ліній електропередачі замінувала
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У цьому населеному пункті ворог зруйнував майже 90% електромереж, було знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, майже всі опори та прольоти ліній електропередачі. Крім того, підходи до ліній живлення були щільно заміновані", - написав він.
Нині мешканці Черкаських Тишок уже зі світлом.
Відновлювальні роботи на Харківщині тривають.
- Раніше під час відновлення ліній електропостачання у Харківській області піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін – 250 штук на ділянці 300 метрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе