Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У цьому населеному пункті ворог зруйнував майже 90% електромереж, було знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, майже всі опори та прольоти ліній електропередачі. Крім того, підходи до ліній живлення були щільно заміновані", - написав він.

Нині мешканці Черкаських Тишок уже зі світлом.

Відновлювальні роботи на Харківщині тривають.