Енергетики 19 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, енергетики застосовуватимуть обмеження з 06:00 до 09:00, а також із 15:00 до 22:00.

Відключень побутових споживачів наразі не планують.

Причиною тимчасового запровадження обмежень у компанії назвали пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - запевнили в Укренерго.

Там зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, й порадили перевіряти інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Також українців закликали споживати електроенергію ощадливо.