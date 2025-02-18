Енергетики 19 лютого застосовуватимуть обмеження для промисловості та бізнесу
У середу енергетики застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключень побутових споживачів не заплановано
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, енергетики застосовуватимуть обмеження з 06:00 до 09:00, а також із 15:00 до 22:00.
Відключень побутових споживачів наразі не планують.
Причиною тимчасового запровадження обмежень у компанії назвали пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - запевнили в Укренерго.
Там зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, й порадили перевіряти інформацію на офіційних ресурсах обленерго.
Також українців закликали споживати електроенергію ощадливо.
- 18 лютого в Україні також застосовують обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе