Енергетики обіцяють не вимикати українцям світло на День Незалежності

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі ДТЕК зазначили, що вимкнень не буде через поліпшення ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в українській енергосистемі дещо покращилась. Сприяють погодні умови. Також сьогодні вийшов із планового ремонту ще один атомний блок", - поінформували в компанії.