Енергетики обіцяють не вимикати українцям світло на День Незалежності
У суботу, 24 серпня, застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії для українських споживачів не планують
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі ДТЕК зазначили, що вимкнень не буде через поліпшення ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в українській енергосистемі дещо покращилась. Сприяють погодні умови. Також сьогодні вийшов із планового ремонту ще один атомний блок", - поінформували в компанії.
- Раніше цього дня Укренерго повідомило, що Україна планує з 25 серпня відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.
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