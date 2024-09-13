"Ми були на грані радіаційної аварії": експертка про важливість перебування МАГАТЕ енергооб'єктах України

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми втратили джерела інформації. Можливо, деякі спецслужби мають джерела інформації з АЕС, але, наприклад, у мене було багато особистих контактів, і весь цей персонал виїхав на підконтрольну територію. Це по-перше. По-друге, вони як незалежні спостерігачі перебувають там. Зрозуміло, що мандат МАГАТЕ не передбачає певних вимог до окупаційної адміністрації, щоб вони не приймали певні технічні рішення. Але вони пишуть повідомлення, яким довіряє міжнародна ядерна спільнота, тому що ми звинувачуємо Росію, а Росія звинувачує нас. Коли місія з’явилася, впродовж останнього року вони стали писати більш відверті звіти. Наприклад, що вони почали розрізняти виходи ствольної артилерії ракетно-зенітних поряд з АЕС або прильоти", - пояснила вона.



За повідомленням Енергоатому, МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій на українських об’єктах інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій. Кошарна розповіла, чому з української сторони виникла така пропозиція.

"Ми були на грані радіаційної аварії 26 серпня. Чому? Коли, наприклад, щось влучає в трансформатор біля АЕС, у відкритий розподільчий пристрій, то аварійна система захисту зупиняє регламентно енергоблоки, припиняється ланцюгова реакція і безпека. Цього разу росіяни влучили в трансформатори не поряд з АЕС, але десь на другій лінії, яка є важливою для видачі потужності, зокрема й ЗАЕС. Росіяни влучили, в мережі почалися флуктуації, і реактори не знали, як себе поводити", - зазначила експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

За її словами, місія МАГАТЕ допоможе контролювати ситуацію, якщо не тиснути на Росію, то бодай фіксувати. Про це свідчить вчорашній візит місії МАГАТЕ.

"Вони зафіксували руйнування, ступінь, пізніше буде технічний звіт. Зрозуміло, що таких об’єктів, від яких залежить безпека, багато в Україні. Ми тоді фактично були також на межі блекауту, тобто розпаду енергосистеми об’єднаної на частини, бо перший, третій, четвертий Рівненські енергоблоки зупинилися нерегламентно. Енергоблок Хмельницький працював, була видача потужності не на об’єднану енергосистему, а на Польщу і потім Південноукраїнський один, через флуктуацію змін частоти нерегламентно. Чим це небезпечно? Небезпечне відкриття запобіжного клапана, а це як вибух, в першому контурі, і втрата теплоносія першого контуру, це вода, яка охолоджує безпосередньо тепловиділяючі збірки в активній зоні реактора. На щастя, клапани закрилися, але якби вони не закрилися, повторилася б аварія як на АЕС Три-Майл-Айленд, з розплавлення активної зони, коли є втрата теплоносія, відбувається розплавлення активної зони з виходом радіоактивності. Це дуже небезпечно. Те, що Україна написала ноту офіційно, це правильно. І тільки після цього, коли нота була у відкритому доступі, наш регулятор з Держатомрегулювання щось написав. Міністр зараз також активно просуває ці небезпеки для АЕС", - додала вона.